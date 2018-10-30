Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ile yarın evinde karşılaşacak olan 2.lig kırmızı Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tura yükselerek Süper Lig’in devleriyle karşılaşmak istiyor. Sarı Yeşilliler, yarın oynayacağı kupa maçının çalışmalarını kendi tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı. Müsabaka saat 14.00’te başlayacak, Darıca 15 Temmuz Şehitleri Stadı’nda oynanacak ve ASpor’dan canlı yayınlanacak.
Bugün 12:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:28 TSİ )
Darıca GB. - Karabük (14.00-DARICA-ASPOR)
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ile yarın evinde karşılaşacak olan 2.lig kırmızı Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tura yükselerek Süper Lig’in devleriyle karşılaşmak istiyor.
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Bugün 12:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz