Darıca GB. - Karabük (14.00-DARICA-ASPOR)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor ile yarın evinde karşılaşacak olan 2.lig kırmızı Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.Tura yükselerek Süper Lig’in devleriyle karşılaşmak istiyor. Sarı Yeşilliler, yarın oynayacağı kupa maçının çalışmalarını kendi tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı. Müsabaka saat 14.00’te başlayacak, Darıca 15 Temmuz Şehitleri Stadı’nda oynanacak ve ASpor’dan canlı yayınlanacak.