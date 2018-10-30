U-17’de tam mesai

Kocaeli U-17 Futbol Ligi yarın adeta hafta sonu gibi tam mesai yapıyor. Okullardan statlara koşacak gençler, renkli maçlar sergileyecek. Günün programı şöyle…
U-17 FUTBOL LİGİ GÜNÜN PROGRAMI:
C-KİRAZLIYALI SPOR-D.BİRLİK 19.15 HEREKE
E-KARAMÜRSEL İ.Y.-G.ŞİRİNKÖY 19.15 Ş.KULAKSIZ
E-TEPEKÖY DEFNE-G.ÇİFTLİK 19.15 D.DERE
G-ÇERKEŞLİ-ÇAYIROVASPOR 19.15 ÇERKEŞLİ
G-ARAPÇEŞME-DARICAMARTI 19.00 B.BAĞI
G-TRAKYA-41 KARADENİZ 19.00 M.OKTAY
G-ÇAYIROVA G.B.-MUTLUKENT 19.00 Ş.PINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz