Pazartesi mesaisi bol gollü geçti…

U-12 Ligi’nde alınan skorlar
Hisareynspor- Gölcükspor: 1-4
Karamürsel - Halıdere Bld: 9-0
Gölcük GB- Değirmendere: 2-0
Gölcük Karadeniz- Şirinköy:6-0
Arslanbey Organize - Hacı Hızır:0-6
Başiskele Bld - Köseköy Ateş: 2-4
Arslanbey GB- Şirinspor: 5-3
U-15 Ligi’nde alınan skorlar
Gölcük İY – İhsaniyespor: 13-0
Gölcük GB – Gölcük Şirinköy: 4-0
Karamürsel İY – Değirmendere: 3-0
U-17 Ligi’nde alınan skorlar
İlimtepe GB – Hereke Yıldız: 8-0
Arslanbey GB – Suadiyespor: 5-1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz