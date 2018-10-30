KOÜ İletişim mezunları kahvaltıda buluşuyor

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kahvaltı 3 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de Başiskele'de bulunan Mitza Cafe'de yapılacak. İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve mezunlarını bir araya getirecek kahvaltıya katılmak isteyenlerin, iletisimcilerbulusuyor@gmail.com adresine mail atmaları veya 0 (507) 170 16 83 numaralı telefon ile iletişime geçerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.