Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan kahvaltı 3 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de Başiskele'de bulunan Mitza Cafe'de yapılacak. İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve mezunlarını bir araya getirecek kahvaltıya katılmak isteyenlerin, iletisimcilerbulusuyor@gmail.com adresine mail atmaları veya 0 (507) 170 16 83 numaralı telefon ile iletişime geçerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.
Bugün 12:41 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
KOÜ İletişim mezunları kahvaltıda buluşuyor
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları ve mezunları, 3 Kasım Cumartesi günü kahvaltıda buluşacak.
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Bugün 12:41 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz