Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:14 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:39 TSİ )

O okul müdürü İSTİFA ETTİ!

Derince’de bulunan Turgutreis İlkokulu'nun bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi Mehmet Ali İşler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. O okulun müdürü Uğur Ekin görevinden istifa ettiği öğrenildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

4 Ekim'de Derince Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Daha sonraki süreçte olay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Öte yandan yaşanan gelişmelere göre, Okul müdürü Uğur Ekin’in olay sonrasında görevinden istifa etti.

Bugün 13:14 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
01

Trabzonlu - YETMEZ,O İlçenin İlçe Milli Eğitim Müdürüde istifa etmelidir.Başarısızlığından dolayı İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınıp Derinceye verilen bu müdür istifa etmez ise zaten başarısız olduğundan kendisini görevden alacaklardır.Torpil torpilde nereye kadar,başarılı olamazsan alırlar.Bak çocuk ölüyor,nerdesin...

Yanıtla . 3Beğen 30 Ekim 13:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Karamürsel’de fener alayı mask
Karamürsel’de fener alayı
Motosiklet tutkunları, Cumhuriyet için sürdü mask
Motosiklet tutkunları, Cumhuriyet için sürdü
Doğan: Çocuklarınıza satranç öğretin mask
Doğan: Çocuklarınıza satranç öğretin
Turancılar Nutuk okudu mask
Turancılar Nutuk okudu
Karamürsel’de ödüller verildi mask
Karamürsel’de ödüller verildi
Öğrencilerden örnek davranış mask
Öğrencilerden örnek davranış
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu mask
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu
Osmangazi Köprüsünde İNTİHAR! mask
Osmangazi Köprüsünde İNTİHAR!

GALERİ

KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı! mask
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı mask
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü mask
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL