O okul müdürü İSTİFA ETTİ!

Trabzonlu - YETMEZ,O İlçenin İlçe Milli Eğitim Müdürüde istifa etmelidir.Başarısızlığından dolayı İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınıp Derinceye verilen bu müdür istifa etmez ise zaten başarısız olduğundan kendisini görevden alacaklardır.Torpil torpilde nereye kadar,başarılı olamazsan alırlar.Bak çocuk ölüyor,nerdesin...