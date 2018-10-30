4 Ekim'de Derince Denizciler Mahallesi'ndeki Turgutreis İlkokulu'nun bahçesindeki raylı demir kapının devrilmesi sonucu yaralanarak Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler, 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Daha sonraki süreçte olay hakkında soruşturma başlatılmıştı. Öte yandan yaşanan gelişmelere göre, Okul müdürü Uğur Ekin’in olay sonrasında görevinden istifa etti.
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O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Derince’de bulunan Turgutreis İlkokulu'nun bahçesinde üzerine demir kapı devrilmesi sonucu yaralanan ilkokul öğrencisi Mehmet Ali İşler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. O okulun müdürü Uğur Ekin görevinden istifa ettiği öğrenildi.
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - İYİ YAPMIŞ.
Trabzonlu - YETMEZ,O İlçenin İlçe Milli Eğitim Müdürüde istifa etmelidir.Başarısızlığından dolayı İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınıp Derinceye verilen bu müdür istifa etmez ise zaten başarısız olduğundan kendisini görevden alacaklardır.Torpil torpilde nereye kadar,başarılı olamazsan alırlar.Bak çocuk ölüyor,nerdesin...
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