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Bu iş yerinde tuvalete gitmek YASAK!

Türkiye sanayisinin merkez üslerinden olan Kocaeli’de otomotiv fabrikalarında yaşanan bir olay var ki şaşırmamak imkansız. Kocaeli’de bir fabrikada çalışan ve işten atılma endişesi taşıdıkları için isim vermek istemeyen bir işçi Türkiye’nin içinde bulunduğu krizin etkilerini anlatırken ilginç de bir “tuvalet” örneği verdi.

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Türkiye sanayisinin merkez üslerinden olan Kocaeli’de otomotiv fabrikalarında yaşanan bir olay var ki şaşırmamak imkansız. Kocaeli’de bir fabrikada çalışan ve işten atılma endişesi taşıdıkları için isim vermek istemeyen bir işçi Türkiye’nin içinde bulunduğu krizin etkilerini anlatırken ilginç de bir “tuvalet” örneği verdi.

“İBRET-İ ALEM OLSUN DİYE YERE TUVALETİNİ YAPMAK VAR AMA…”

O işçi şöyle konuştu: “Koşullar ağır, asgari ücret ile çalışmak bu memlekette açlık sınırının altında yaşamak demek. Krizle birlikte amirlerin üzerimizdeki baskısı da gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Geçenlerde yemeğe çıkmadan önce tuvaletlerin kapısının kilitlendiğini gördük, sebebini sorunca da yemeğe çıkmadan önce herkes işi erken bırakıp tuvaletlere gidiyor bu da verimi düşürüyor dediler. Bunu duyunca hepimiz sinirlendik ama ne yaparsın ibret-i alem olsun diye ortalık yere tuvaletini yapmak var ama işte olmuyor, mecburuz çalışmak zorundayız. Artık insan olmaktan utanır hale getiriyorlar bizi birazcık da sesini çıkarırsan amirden önce arkadaşların uyarıyor, sus ekmeğinden olursun.” Liman işçisi B. “Bu ay sonuna gelindiğinde taşeron firmanın, asıl işverenin maaşları ödememesi üzerine sözleşmeyi fesih ettiğini öğrendik. Bizlere de ‘İsteyen olursa ana firma da işe başlayabilir’ denildi. Ana firmanın taşeron firmaya göre koşullarının daha iyi olması gerekirken kriz var diyerek maaşlarımızın neredeyse bin lira altına, asgari ücretle çalışmayı kabul ettirmek istiyorlar. Ben henüz böyle bir karar vermesem de birçok arkadaşım işsiz kalma ve krizden dolayı iş bulamama korkusundan kabul etti”

ZARAR ETMEYEN DE FAYDALANIYOR

Bir başka  işçi ise “Bizim fabrikamız ihracatla çalışıyor. Döviz artışıyla birlikte işçi maliyetleri ucuzladığı için işten çıkarmalar gerçekleşmiyor. Fakat krizin kullanılması diye bir şey var. Fabrikada yer değiştirmeler bu dönem daha sıklıkla yaşanıyor. Rapor alanlar özellikle izinden döndüklerinde amirler tarafından yeni yerlerinde çalıştırılıyorlar. Bu da her birimiz üzerinde baskı yaratıyor. Patronun zarar etmediği krizden nasıl faydalandığını görüyoruz.” dedi. Kaynak: Evrensel

Bugün 13:30 TSİ - Ekonomi

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