19 yıldır İzmit’te hizmet veren Gülüz Cop ve Çiğdem Horoz ‘un işlettiği Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Programda günün anlam ve önemini belirten şiir ve şarkılar okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için hafta boyunca hazırlandıklarını söyleyen Gülüz Cop ve Çiğdem Horoz ,“ Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Cumhuriyet ve Atatürk bilincini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Nurşah KÖSEOĞLU
Bugün 13:42 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 13:44 TSİ )
Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı
Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
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Bugün 13:42 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz