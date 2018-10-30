Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı

19 yıldır İzmit’te hizmet veren Gülüz Cop ve Çiğdem Horoz ‘un işlettiği Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Programda günün anlam ve önemini belirten şiir ve şarkılar okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için hafta boyunca hazırlandıklarını söyleyen Gülüz Cop ve Çiğdem Horoz ,“ Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Cumhuriyet ve Atatürk bilincini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Nurşah KÖSEOĞLU