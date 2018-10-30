Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:42 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:44 TSİ )

Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı

Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

19 yıldır İzmit’te hizmet veren Gülüz Cop ve Çiğdem Horoz ‘un işlettiği Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minikler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı. Programda günün anlam ve önemini belirten şiir ve şarkılar okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için hafta boyunca hazırlandıklarını söyleyen Gülüz Cop ve Çiğdem Horoz ,“ Özel Atlıkarınca Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren Cumhuriyet ve Atatürk bilincini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara emek veren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Nurşah KÖSEOĞLU

Bugün 13:42 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
KOÜ İletişim mezunları kahvaltıda buluşuyor mask
KOÜ İletişim mezunları kahvaltıda buluşuyor
Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu mask
Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu
Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı mask
Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı
Annelere eğitim verildi mask
Annelere eğitim verildi
Kartepe’de ‘yaratıcı atölye’ mask
Kartepe’de ‘yaratıcı atölye’
Bilgi Köprüsü’nde 29 Ekim kutlaması mask
Bilgi Köprüsü’nde 29 Ekim kutlaması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI! mask
Kandıra yolunda korkunç kaza: 5 ÖLÜ, 3 YARALI!
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı mask
Cumhuriyet Koşusu için trafik önlemleri alındı
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu mask
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu
Osmangazi Köprüsünde İNTİHAR! mask
Osmangazi Köprüsünde İNTİHAR!

GALERİ

KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı! mask
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı mask
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü mask
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL