Annelere eğitim verildi

Etkinlikte Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Gülizar Sertbel tarafından geleceğin annelerine eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmeni Sertbel, “Kadınlarımız sağlıklarını asla ihmal etmemeleri gerekiyor. Bu yönde sağlık müdürlüğü olarak Kartepe Belediyemizin destekleri ile her türlü imkanı sağlamaktayız” dedi.

SİGARAYI BIRAKIN

Sertbel, “Bilgilendirme seminerleri ile kadınlarımızın daha bilinçli olması sağlanmaktadır. Seminerde verilen bilgiler ile kadınlarımız kendilerini tanıma imkanı bulmaktadırlar. Kadınların hastalık karşısında neler yapacağını da anlatmaktayız. Sağlık konularında verilen bilgilerin yanı sıra sigarayı bırakma, uyuşturucu bağımlılığını tedavisi, kadına şiddet konularında bilgiler vermekteyiz” dedi.