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Karaosmanoğlu: Gençleri önemsiyoruz

Kocaeli’ye birçok tesis kazandırdıklarını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, gençlik için çalıştıklarını ve eğitim alanı dahil olmak üzere neslin iyi yetişmesi için geleceğe yatırım yaptıklarını ifade etti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akman ve yeni yönetimi, Başiskele Mahmut Paşa İlkokulu Müdürü Fatih Akgüneş ve Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Baş, Karamürsel Gazanfer Bilge Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Sürmeli Gökçe ve öğrencilerinin yanı sıra yönetimlerini makamında konuk etti. Türkiye’de ilk olan çok sayıda icraata imza attıklarını görüşmelerde dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Spor sahaları, yüzme havuzları, yürüyüş yolları, kapsamlı spor salonları gibi birçok spor tesisini şehirlerimize kazandırdık. Eğitime çok büyük hizmet ederek gençliğin geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

Bugün 13:44 TSİ - Gündem

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