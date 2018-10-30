İlk etapta şehrin 25 noktasına konulan tekstil kumbarasının vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 140 noktaya daha konulduğunu söyleyen yetkililer, “Proje ile bir yıl içinde 110 ton tekstil atığı toplandı. Toplanan bu atıklar ihraç edilerek ekonomiye ciddi katkılar sağlanmaktadır. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tekstil kumbaraları sayesinde atıklar çöpe atılmıyor, yakılarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olunuyor Vatandaşlarımız, eski kıyafet, ayakkabı, perde gibi atıklarını çöp kutuları yerine tekstil kumbaralarına atabilirler” dediler.