İlk etapta şehrin 25 noktasına konulan tekstil kumbarasının vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 140 noktaya daha konulduğunu söyleyen yetkililer, “Proje ile bir yıl içinde 110 ton tekstil atığı toplandı. Toplanan bu atıklar ihraç edilerek ekonomiye ciddi katkılar sağlanmaktadır. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tekstil kumbaraları sayesinde atıklar çöpe atılmıyor, yakılarak çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olunuyor Vatandaşlarımız, eski kıyafet, ayakkabı, perde gibi atıklarını çöp kutuları yerine tekstil kumbaralarına atabilirler” dediler.
Bugün 13:45 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:46 TSİ )
110 ton tekstil atığı toplandı
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Ekim ayında başlatılan tekstil atıklarını toplama projesi sayesinde onlarca ton atık toplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz