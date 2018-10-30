Kartepe’de ‘yaratıcı atölye’

Kartepe Belediyesi Bilgievleri, çocukların kişisel gelişimlerini doğrudan etkileyerek onların becerilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bu tür atölye çalışmalarında çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Kartepe Belediyesi Bilgievleri’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında Piri Reis Bilgi Evi’nde parmak boyasıyla ve renkli makarnalarla hayallerindeki ağaçları yapan çocuklar, quilling kâğıtları ile renkli çerçeveler oluşturdular.

KİTAP OKUMA

Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi’nde çocuklar sevdikleri şeyleri quilling kâğıtları ile şekillendirirken, Nazım Demirci Bilgi Evi’nde kitap okumayı daha da eğlenceli hale getirmek için öğrenciler istedikleri kitap ayraçlarını yaptılar. Abdülhamit Han Bilgi Evi’nde ise annelerinin arta kalan yünlerini değerlendiren minikler, kendi bilekliklerini tasarladılar. Mevlana Bilgi Evi’nde de meydana getirdikleri rengârenk saatler ile çocuklar hem saatleri öğrendiler hem de bilgi evi duvarlarını süslediler.