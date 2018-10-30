İzmit’te 190 kişinin evde bakımı yapıldı

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ayda ortalama 190 hastanın evde bakımı gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri “ 2016 Kasım ayında hayata geçirdiğimiz proje ile İzmit sınırları içinde yaşayan yatalak, engelli bakıma muhtaç hastaların banyo, tıraş, saç ve tırnak kesimi gibi kişisel bakımını yapıyoruz. Sertifikalı, tecrübeli bakım ve sağlık personeli ayda 2 kez evlere giderek bu hizmeti gerçekleştirmektedir. Uygulamadan vatandaşların memnun kaldığını görmek bizleri de mutlu etmektedir” dediler.