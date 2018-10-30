Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ayda ortalama 190 hastanın evde bakımı gerçekleştiriliyor. Belediye yetkilileri “ 2016 Kasım ayında hayata geçirdiğimiz proje ile İzmit sınırları içinde yaşayan yatalak, engelli bakıma muhtaç hastaların banyo, tıraş, saç ve tırnak kesimi gibi kişisel bakımını yapıyoruz. Sertifikalı, tecrübeli bakım ve sağlık personeli ayda 2 kez evlere giderek bu hizmeti gerçekleştirmektedir. Uygulamadan vatandaşların memnun kaldığını görmek bizleri de mutlu etmektedir” dediler.
Bugün 13:46 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 13:47 TSİ )
İzmit’te 190 kişinin evde bakımı yapıldı
İzmit Belediyesi’nin evde bakım hizmeti vatandaşları mutlu ediyor.
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Bugün 13:46 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz