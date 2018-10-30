Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 21 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa, Bartın, Isparta, Yalova ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı!
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonla 18 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz