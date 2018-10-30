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Matbaa firması konkordato ilan etti!

Kocaeli’de 21 yıldır matbaa ve baskı işleri yapan Asform Matbaacılık, konkordato ilan etti.

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Kocaeli’de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 1997 yılından beri Gebze’de matbaacılık faaliyetleri yürüten, Asform Matbaacılık, konkordato ilan etti, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi firma ile ilgili, 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verdi. Asform Matbaacılık Kırtasiye Ve Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili  ön inceleme duruşmasının 14 Ocak 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.

Bugün 14:11 TSİ - Ekonomi

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