Kocaeli’de konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. 1997 yılından beri Gebze’de matbaacılık faaliyetleri yürüten, Asform Matbaacılık, konkordato ilan etti, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi firma ile ilgili, 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verdi. Asform Matbaacılık Kırtasiye Ve Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili ön inceleme duruşmasının 14 Ocak 2019 tarihinde yapılacağı öğrenildi. Haberin devamı için BURAYA tıklayınız.
Bugün 14:11 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:14 TSİ )
Matbaa firması konkordato ilan etti!
Kocaeli’de 21 yıldır matbaa ve baskı işleri yapan Asform Matbaacılık, konkordato ilan etti.
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Bugün 14:11 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz