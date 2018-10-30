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Bugün 14:24 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 14:28 TSİ )

Bu 5 besin kalbi genç tutuyor

Günde en az 100 bin kez çarpan kalbimizi, ilerleyen takvim yaşımız değil sağlıksız beslenme yaşlandırıyor. Sağlıkla atan, genç bir kalbe sahip olmak için bazı besinlerin beslenme planında başrol olması gerekiyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kalbi genç tutan besinleri sıraladı.

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1-Tereyi saplarıyla tüketin kolesterolü engelleyin

Kalbi yaşlandıran en önemli sebeplerden biri kötü kolesteroldür. Kötü kolesterol yüksekliği kalp ve damar hastalıklarının en önemli sebebidir. Tere, kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü yükselttiği için kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir yeşildir.

2-Pancar kalp kaslarını güçlendiriyor

Başta pancar olmak üzere kırmızı besinler; kalbe kan akımını düzenler, kalp ve damar hastalıklarında tedavi edici rol oynar. Doğal şeker ve folik asit içeren pancar; kalbin çalışmasında önemli rol oynayan potasyumun da doğal yoldan alınmasını sağlayan bir besindir.

3-Sarımsak kan basıncını dengeliyor, damar sağlığını koruyor

Gelişen tıpla birlikle insan ömrü her geçen gün daha da uzuyor. Bu uzun ömürde sağlıklı bir kalbin rolü de tabi ki çok önemli. Doğal antibiyotik sayılan sarımsak, her gün çiğ ya da az pişirilerek tüketildiğinde içerdiği vitamin ve minerallerle kalp sağlığını korur.

4-Sağlıklı bir kalp için haftada 2 gün nohut

Kalbi yaşlandıran en önemli faktörlerden biri sağlıksız beslenmedir. Kalp dostu baklagillerin besinlerin başında nohut geliyor. Nohut; kompleks karbonhidratlar ve posadan zengin bitkisel protein kaynağıdır. Haftada en az 2 defa tüketilmesi gereken baklagiller grubundan nohut yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakirdir.

5-Balık, kalp ritmini düzenler

Selenyum ve demir kaynağı balık, aynı zamanda içerdiği omega 3 ve 6’lar ile kalp dostudur. Doymamış yağ oranı yüksek olan balık; kanın pıhtılaşmasını azaltır, kalp ritmini düzenler.

Bugün 14:24 TSİ - Sağlık

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