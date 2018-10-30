Bazen çocuklar okula gitme konusunda zorlu saatler yaşarlar. Ana babaları okula götürürken yada okuldan alınırken bağırarak protesto ederler. Okula gitmeyi reddetmelerine çoğunlukla baş ve mide ağrısı gibi fiziksel şikayetleri de eklenir. Sınıfın çok zor ve sıkıcı olduğundan da yakınabilirler. Kötü niyetli öğretmenlerinin "takmasından" korkarlar. Çocuk bu şikayetlerini ailesine iletebilir yada eve gitmesine izin verilmesi için öğretmene veya okul müdürüne anlatabilir. Bu sorun genellikle ana-baba ve okul personelinin birlikte çabalarıyla aşılır.
Bugün 14:27 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:29 TSİ )
Çocukta okul korkusu
Bazen çocuklar okula gitme konusunda zorlu saatler yaşarlar.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:27 TSİ - Eğitim
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz