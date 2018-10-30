Çocukta okul korkusu

Bazen çocuklar okula gitme konusunda zorlu saatler yaşarlar. Ana babaları okula götürürken yada okuldan alınırken bağırarak protesto ederler. Okula gitmeyi reddetmelerine çoğunlukla baş ve mide ağrısı gibi fiziksel şikayetleri de eklenir. Sınıfın çok zor ve sıkıcı olduğundan da yakınabilirler. Kötü niyetli öğretmenlerinin "takmasından" korkarlar. Çocuk bu şikayetlerini ailesine iletebilir yada eve gitmesine izin verilmesi için öğretmene veya okul müdürüne anlatabilir. Bu sorun genellikle ana-baba ve okul personelinin birlikte çabalarıyla aşılır.