Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 07:00 TSİ- Ekonomi ( G : Dün 14:35 TSİ )

SANTEK 2018 bugün başlıyor

SANTEK 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 31 Ekim - 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kocaeli Üniversitesi ve KOSGEB’in değerli destekleri ile hazırlanan SANTEK 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 31 Ekim - 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ PROGRAMI;

YER: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi

SAAT: 12.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI;

Cihat ALAGÖZ (TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü)

Necmi BULUT ( Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Ayhan ZEYTİNOĞLU ( Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı )

İbrahim KARAOSMANOĞLU (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı)

Hüseyin AKSOY (Kocaeli Valisi)

FUAR ZİYARET SAATLERİ ;   

31 Ekim 2018  /10.00-19.00

3 Kasım 2018 /10.00-18.00

Bugün 07:00 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Pamukkale Turizm konkordato ilan etti! mask
Pamukkale Turizm konkordato ilan etti!
Züccaciye devi de konkordato ilan etti! mask
Züccaciye devi de konkordato ilan etti!
Boya devi üretime ara veriyor mask
Boya devi üretime ara veriyor
İmar Barışında başvuru süresi uzatıldı! mask
İmar Barışında başvuru süresi uzatıldı!
Körfez Belediyesi, 13 milyon değerindeki arsasını satıyor! mask
Körfez Belediyesi, 13 milyon değerindeki arsasını satıyor!
KSO, bir tarihi ortaya çıkardı mask
KSO, bir tarihi ortaya çıkardı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu mask
Uyuşturucu kullanan genç odasında ölü bulundu

GALERİ

KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı! mask
İki aile arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı!
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı mask
Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü mask
Binler ‘Ata’ya Saygı’ için yürüdü
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL