SANTEK 2018 bugün başlıyor

TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. tarafından Kocaeli Sanayi Odası işbirliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kocaeli Üniversitesi ve KOSGEB’in değerli destekleri ile hazırlanan SANTEK 5. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 31 Ekim - 3 Kasım 2018 tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ PROGRAMI;

YER: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi

SAAT: 12.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI;

Cihat ALAGÖZ (TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü)

Necmi BULUT ( Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Ayhan ZEYTİNOĞLU ( Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı )

İbrahim KARAOSMANOĞLU (Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı)

Hüseyin AKSOY (Kocaeli Valisi)

FUAR ZİYARET SAATLERİ ;

31 Ekim 2018 /10.00-19.00

3 Kasım 2018 /10.00-18.00