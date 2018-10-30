Doğan: Çocuklarınıza satranç öğretin

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Altın Çocuklar Eğitim Kurumları tarafından organize edilen satranç turnuvasının açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da katıldı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılışına Başkan Doğan’ın yanı sıra Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

BEYİN SPORU

2 gün süren ve 320 öğrencinin yarıştığı turnuvanın açılışında konuşan Başkan Doğan “ satranç beyin sporudur. Zeka, mutlaka Allah vergisidir, ancak zekanın kullanım kapasitesini arttırmak çok değişik yöntemlerle yapılabilir. Satrançta bunlardan bir tanesidir. Satranç demek aklını, zekâsını kullanmak demektir. Satranç demek zor şartlarda en hızlı, en doğru kararı vermek demek, dayanıklılık, sabır ve umut demektir. Satranç sporu özellikle gençlerimizin geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyor” dedi.