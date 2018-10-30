Ulusal Egemenlik İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, örnek bir davranışta bulunarak onlarca kilo atık pil topladılar. Öğretmenleri Soner Çil ile birlikte topladıkları 50 kilogram kullanılmış pilleri İzmit Belediyesi yetkililerine teslim eden öğrenciler, “ İzmit Belediyesi tarafından okulumuzda verilen çevre eğitiminde kullanılmış pillerin içindeki ağır metallerin kontrolsüz şekilde çevreye atıldığında suyu, toprağı ve havayı kirlettiğini öğrenmiştik. Eğitimin ardından arkadaşlarla konuşup evimizdeki ve komşularımızdaki pilleri toplamaya başladık. Yaklaşık bir ay içinde 50 kilogram atık pil toplayarak bunları İzmit Belediyesi’ne teslim ettik.” dediler.
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Öğrencilerden örnek davranış
Ulusal Egemenlik İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, örnek bir davranışta bulunarak onlarca kilo atık pil topladılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz