Karamürsel’de ödüller verildi

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu’nun makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabulüyle başlayan kutlamalar, İlhan Çınar Alanı’nda yapılan törenlerle devam etti. Buradaki törene Kaymakam Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Yusuf Canik, protokol üyeleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞİİRLER OKUNDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ahmet Narinoğlu yaptı. Ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile halk oyunları gösterileri beğeniyle takip edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören okulların tören geçişiyle kutlamalar sona erdi.