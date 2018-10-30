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Turancılar Nutuk okudu

Turancı Hareket Platformu Kocaeli İl Başkanı Özer Mert Özdemir, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

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Turancı Hareket Platformu Kocaeli İl Başkanı Özer Mert Özdemir, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Özdemir, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yılı kutlu olsun. Mücadelemiz dün Ulu Önder’imiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Türk ve Cumhuriyet düşmanlığına karşı başlatılan mücadelenin bugünkü neferleri olarak bugünün Türk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı olan mücadelemiz devam etmektedir ve bizler var oldukça da devam edecektir. Türkçülüğü ağzından düşürmeyen, her çıktığı meydanda Türk’e ve Türk birliğine hakaretler savuran Türk düşmanlarını elbet ezeceğiz. Paşa’mızın da dediği gibi “ Türk ve Türkçülük aleyhinde bulunanları ezeceğiz!” dedi.

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