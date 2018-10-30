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Karamürsel’de fener alayı

Karamürsel’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamındaki fener alayı yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Kaymakamlığın öncülük ettiği etkinliğe Karamürsel Belediyesi, Kent Konseyi ve ADD de destek verdi.

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Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü dolayısıyla Karamürsel Kaymakamlığı, Karamürsel Belediyesi, Kent Konseyi ve ADD tarafından fener alayı düzenlendi. Kayacık Mahallesi Karamürsel Belediyesi Spor Tesisleri önünde toplanan vatandaşlar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına kadar yürüdü. Yürüyüş sonunda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

BAŞKAN PURUT KONUŞTU

Belediye başkanı İsmail Yıldırım, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, 95 yıl önce ilan edilen Cumhuriyet'in coşkusunu bugün millet olarak aynı şekilde yaşadıklarını söyledi. ADD Şube Başkanı Münteha Purut da bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür etti.

SİYASİLER DE KATILDI

Fener alayına, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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