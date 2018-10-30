Körfez’de Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü törenleri geniş katılımla gerçekleşti. Çelenk sunumu ve tebrik kabulü ile başlayan törenler Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’nde devam etti. Kutlamalara Kaymakam Hasan Hüseyin Can, belediye başkanı İsmail Baran, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

ATATÜRK’Ü ANDI

Törende konuşan Kaymakam Can, “100. yılımıza girerken, bir daha 15 Temmuz’lar yaşanmaması için anayasamızda var olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün müessese kurum ve kuralları ile yaşatılmasını öncelik ve esas alması gereklidir. Başta Atatürk olmak üzere Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne kadar; ‘Devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve demokrasimiz için şehit olan büyük şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

RENKLİ KUTLAMALAR

Kaymakam Can’ın konuşmasının ardından Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Jimnastik gösterilerinin ardından da sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Folklor gösterileri ve türkü konseri ile etkinlik sona erdi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini ise protokol mensupları takdim etti.