Gölcük’te 29 Ekim kutlandı

Pazar günü Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan etkinlikler, akşam fener alayı ile devam ederken, resmigeçit töreni ise önceki gün gerçekleştirildi. Gölcük Kaymakamlığı’ndaki tebrik töreninin ardından başlayan kutlamalar Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam etti.

RESMİGEÇİT YAPILDI

Vatandaşların akın ettiği törene Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç ile protokol mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende öğrenciler de okudukları şiirler ve sonrasındaki folklor gösterileri ilgi ile izlendi. Bu arada resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol tarafından verildi. Büyük ilgi gören resmigeçit sırasında ise coşku en üst seviyeye çıktı.