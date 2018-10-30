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Darıca’da Cumhuriyet sevgisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılı Darıca’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Protokolün tebrikleri kabulünün ardından program Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Buradaki törende konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Cumhuriyet’in önemine değinerek Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle andıklarını söyledi.

DEV BAYRAK AÇILDI

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da Cumhuriyet coşkularının dünyanın en büyük havalimanının açılışı ile daha da arttığını dile getirdi. Konuşmaların ardından öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etkinlikte folklor gösterileri de ilgi ile izlendi. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere verilen ödülleri protokol tarafından verildi. Alanda ve bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde programa katılan okulların protokolü selamlamasıyla son buldu. Törenin sonunda meydana dev Türk bayrağı açıldı.

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