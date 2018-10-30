Darıca’da Cumhuriyet sevgisi

Protokolün tebrikleri kabulünün ardından program Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti. Buradaki törende konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Cumhuriyet’in önemine değinerek Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle andıklarını söyledi.
DEV BAYRAK AÇILDI
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da Cumhuriyet coşkularının dünyanın en büyük havalimanının açılışı ile daha da arttığını dile getirdi. Konuşmaların ardından öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etkinlikte folklor gösterileri de ilgi ile izlendi. Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere verilen ödülleri protokol tarafından verildi. Alanda ve bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde programa katılan okulların protokolü selamlamasıyla son buldu. Törenin sonunda meydana dev Türk bayrağı açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz