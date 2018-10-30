Gölcük’te yüzlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde başlayan yürüyüş Anıtpark’ta sona erdi. Balkonlarından Türk bayrağı sallayan ve alkış tutan vatandaşlar da destek verdi. Yürüyüşe Kaymakam Mustafa Altıntaş, belediye başkanı Mehmet Ellibeş, meclis üyeleri, STK temselcileri ve vatandaşlar katıldı.
DONANMA BANDOSU KONSERİ
Yüzlerce kişi katılımı ile gerçekleşen Anıtpark Meydanı’na gelindiğinde topluluk, dev Türk bayrağı açarak Atatürk büstü önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Sonrasında Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterileri ve Donanma Komutanlığı bandosu konseri ile program son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz