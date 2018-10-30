Kandıra’daki renkli kutlama

İlçede gerçekleşen törenlere Kaymakam Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin şiir, kompozisyon ve halk oyunları gösteriyle devam eden programı, vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı. Kutlama programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“GELECEĞE YÜRÜYORUZ”

Törende konuşan belediye başkanı Ünal Köken: “Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma başarısını gösteren ülkemiz her alanda sürekli gelişmekte ve güçlü bir geleceğe doğru yürümektedir. Cumhuriyetimizin 95. yılında şehrimizin yerel hizmetlerde kalkınma hamlesini büyük bir hızla sürdürmeye; Avrupa şehirleriyle rekabet gücümüzü her alanda daha da geliştirmeye ilçe halkı olarak kararlıyız” dedi.