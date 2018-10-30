CHP ve ADD’den alternatif kutlama

Gerçekleşen resmi törenlerin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Karamürsel Şubesi ile CHP İlçe Örgütü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumunda bulundu. Yapılan çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ile İstiklal Marşı okundu.

PROTOKOLDEN KONUŞMA

Törende konuşan CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara, “Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı 95 yıllık çınar Cumhuriyet’in gölgesindeyiz” dedi. ADD Şube Başkanı Münteha Purut ise, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bağımsızlık ve özgürlüğün yaşadığı gündür” dedi. CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık da katılımcıların bayramını kutladı.