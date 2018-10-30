İzmit Çayırköy Mahallesi Bıçkı Deresi yanında bulunan özel bir firmaya ait şantiyede bakır kabloların kişi ve ya kişilerce çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın gerçekleştiği mevkiinde ortak hareket ettiği belirlenen bir kamyonetin aynı gün akşam saat 23.00 sıralarında İzmit Sepetçi Mahallesinde hurda demiri toplayan şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine E.T, M.T, E.T, F.T,T.G, H.G. isimli 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 15:13 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
Kablo hırsızlığında 6 kişi gözaltına alındı
İzmit Çayırköy Mahallesinde bulunan özel bir firmaya ait şantiyedeki bakır kabloları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:13 TSİ - Asayiş
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz