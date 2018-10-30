Kablo hırsızlığında 6 kişi gözaltına alındı

İzmit Çayırköy Mahallesi Bıçkı Deresi yanında bulunan özel bir firmaya ait şantiyede bakır kabloların kişi ve ya kişilerce çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgedeki kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayın gerçekleştiği mevkiinde ortak hareket ettiği belirlenen bir kamyonetin aynı gün akşam saat 23.00 sıralarında İzmit Sepetçi Mahallesinde hurda demiri toplayan şahıslar olduğunun belirlenmesi üzerine E.T, M.T, E.T, F.T,T.G, H.G. isimli 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN