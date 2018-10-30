Karaosmanoğlu: Metro ile Darıca daha da gelişecek

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca’da faaliyetlerini sürdüren Ceneks Tekstil Atölyesi’ni ziyaret etti ve çalışanlarla bir araya geldi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve AKP İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yer aldığı ziyarette işçilere kolaylıklar ve sağlıklı yaşamlar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, üretimin önemine vurgu yaptı.

“MİLLET ERDOĞAN’IN YANINDA”

Genel siyaset üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Karaosmanoğlu, “Bizler mazlumlara sahip çıktığı, terörle mücadele ettiği ve milletine hizmetkar olduğu için Cumhurbaşkanımızla birlikte yürüyoruz. Mazlum milletlere hâmilik yaptığı için mazlum coğrafya insanının da umudu olan Cumhurbaşkanımız, ayrıştırmaktan ziyade birleştirmeyi kendine hedef seçtiği için insanımızın her zaman hayır duasını da alıyor. Milletimiz bu yüzden hep Erdoğan’ın yanında” dedi.

METRO PROJESİNİ ANLATTI

Darıca’da önemli hizmetler ürettiklerini dile getiren Karaosmanoğlu, “Esnafımızla, tüccarıyla, sanayicisiyle, işçisi ve her insana ulaştık. Üretimin önünü açmak, projelerimizle istihdama katkı sunmak ve insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Darıca metro projemiz işte bunlardan bir tanesi. Halkımızın yaşamına değer katacak projemiz bittiğinde çok başka bir Darıca ile karşılaşacağız” diye konuştu.