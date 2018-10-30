Şayir’den Çankırı’ya yatırım

Ürün portföylerinin müşteri gereksinimlerini ön planda tutup teknolojinin kullanılarak oluşturulduğunu dile getiren Hamza Şayir, “Temel hedefimiz müşterimizle birlikte kazan kazan felsefesini referans alarak verimli, dayanıklı, güvenilir ve yüksek kalitede ürünler üretmektir. Plastik sektörü için tüm teknolojik ve mühendislik olanaklarını kullanıp müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz kaliteli ürün ve hizmet ile Türk ekonomisine katma değer sağlamaktır” diye konuştu.

POLİREM KİMYA'NIN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER

Çalışmaları hakkında bilgiler de veren Şayir, şöyle konuştu: “Gravimetrik besleme, çift pistonlu daimi polimer filtresi, start-up valfi, su altı kesim sitemi ve sıvı ringli vakum gaz alma sistemleri ile donatılmış 56 L/D çift vidalı yüksek torklu ve verimli ekstruderlerimizle dispersiyonu ve yoğurması yüksek, degradasyonun olmadığı kompound masterbatchler üretmekteyiz. Polirem Kimya Plastik Hammadde fabrikaları ile ilk ihracatımızı Kuveyt'e yaptık.”