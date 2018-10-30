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Dilovası’nda imar barışı kayıtları alınıyor

Başlatılan imar barışında 31 Ekim olan son başvurusu süresinin 31 Aralık tarihine uzatılacağını açıklandı.

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Dilovası Belediyesi de, imar ve şehircilik müdürlüğü bünyesindeki imar barışı kayıt ofislerinin belirtilen tarihe kadar açık bulundurulacağını duyurdu. Belediye başkanı Ali Toltar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, imar barışının vatandaşlar için büyük bir fırsat anlamına geldiğini dile getirdi. 

OFİSLER AÇIK KALACAK

Toltar, “31 Aralık’tan sonra tarih bir daha uzatılmayacak. 2/B ve orman arazileri üzerine kurulu bulunan yüzlerce yapının ruhsatsız ya da iskansız bir şekilde olmasından dolayı hem belediyemiz hem de vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Açıklanan imar barışı kanunundan sonra bizde belediye olarak bir birim oluşturarak vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Ofislerimiz 31 Aralık’a kadar açık tutulacak” diye konuştu.

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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