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Volvo S60 sahibini buldu

28 Haziran-18 Ekim tarihleri arasında Symbol AVM’den aynı gün içerisinde toplam 100 lira ve katları tutarında alışveriş yaparak, her 100 liraya bir çekiliş hakkı kazanan, otomobilden Iphone 8’e, Ipad’den Macbook Air’e birbirinden güzel hediyelerden birinin sahibi olma şansını yakalayan ziyaretçiler arasından en şanslı kişiler belli oldu.

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28 Haziran-18 Ekim tarihleri arasında Symbol AVM’den aynı gün içerisinde toplam 100 lira ve katları tutarında alışveriş yaparak, her 100 liraya bir çekiliş hakkı kazanan, otomobilden Iphone 8’e, Ipad’den Macbook Air’e birbirinden güzel hediyelerden birinin sahibi olma şansını yakalayan ziyaretçiler arasından en şanslı kişiler belli oldu.

BİR KİŞİYE VOLVO

27 Ekim Cumartesi günü Symbol Meydan’da Kocaeli 1. Noteri Adem Sayaç ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilen çekilişle tüm katılımcılar arasından 1 kişi 194 bin TL değerinde 2018 model Volvo S60 T3 otomobil, 3 kişi Macbook Air bilgisayar, 3 kişi Iphone 8 cep telefonu ve 3 kişi de Ipad sahibi oldu.

KAMPANYALAR SÜRECEK

Kampanyanın ilk günden bugüne gördüğü yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Symbol Yaşam Merkezi Genel Müdürü Ercan Öztürk, ilerleyen dönemlerde de benzer kampanyalara devam edeceklerini iletti.

Bugün 15:21 TSİ - Ekonomi

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