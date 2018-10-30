Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 22 Ekim 30 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 37,95 gram esrar, 11,10 gram sentetik uyuşturucu madde, 24 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 kilo 195 gram kubar esrar, 15 kök kenevir ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Nuri AKÇAHARMAN