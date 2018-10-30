MHP’den aday olmak için son gün belli oldu

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü genel merkezden gelen genelgeyi açıkladı. Parti binasında düzenlenen açıklamada konuşan Ünlü, “31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde meclis üyesi ve belediye başkan aday adayı olmak isteyenler bürokratların 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar, parti içindekiler ise 15 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar yürüttükleri görevden ayrılmak istediklerine dair dilekçeleri şahsen başvurması gerekmektedir” dedi.

Dilovası’nda yeniden yapılanmaya gidildi

Kocaeli Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılamadığını belirten Ünlü, “Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu bizim için anlam ifade eden bir resepsiyonudur. Olmak istediğimiz ama olamadığımız bir programdır. Dilovası ilçesinde programdaydık. Dilovası bizim için önemli bir ilçe. Ama sabahki törenlere katıldık. Bu sebeple valimizden ve herkesten özür diliyorum” dedi. Dilovası teşkilatlarının görevden alınması ile ilgili konuşan Ünlü, “Teşkilat kendi için bir değerlendirme yaptı. Seçim yükünü karşılayamayacak bir teşkilat olduğu için yeniden yapılandırmaya gidildi. Başkan adayı belli oldu. Perşembe günü ismini genel merkeze sunacağız” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN