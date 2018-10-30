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Dün 16:36 TSİ- Gündem ( G : Dün 16:38 TSİ )

Baran’dan gazetemize ziyaret

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bugün gazetemizi ziyaret etti.

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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bugün gazetemizi ziyaret etti. Başyazarımız Tanzer Ünal ve Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre sohbet eden Başkan Baran, bazı projeleriyle ilgili bilgi verdi. Başkan Baran, bugün saat 09.30’da belediyenin sosyal tesislerinde basın toplantısı yaparak 4.5 yılını değerlendirecek.

Dün 16:36 TSİ - Gündem

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