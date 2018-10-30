Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bugün gazetemizi ziyaret etti. Başyazarımız Tanzer Ünal ve Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile bir süre sohbet eden Başkan Baran, bazı projeleriyle ilgili bilgi verdi. Başkan Baran, bugün saat 09.30’da belediyenin sosyal tesislerinde basın toplantısı yaparak 4.5 yılını değerlendirecek.
Dün 16:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 16:38 TSİ )
Baran’dan gazetemize ziyaret
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bugün gazetemizi ziyaret etti.
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Dün 16:36 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz