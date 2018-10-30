SEDAŞ bildirdi! Elektrikler kesilecek

02.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 17:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH., ALİKAHYA FATİH MAH., ALİKAHYA MERKEZ MAH., DUMLUPINAR MAH.,
02.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında DÖNGELLİ MAH., KIRKARMUT MAH., SARIAHMETLER MAH., SARIAHMETLER ÇUKUR MAH., SARICAALİ MAH., SEYİTALİLER MAH., SİNANLIBİLALLİ MAH., TOPLUCA MAH.,
02.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında DÖNGELLİ MAH., KIRKARMUT MAH., SARIAHMETLER MAH., SARIAHMETLER ÇUKUR MAH., SARICAALİ MAH., SEYİTALİLER MAH., SİNANLIBİLALLİ MAH., TOPLUCA MAH.,
02.11.2018 tarihinde KANDIRA ilçesinde saat 09:30 ile 17:00 arasında KIRKARMUT MAH., SARIAHMETLER MAH., SARICAALİ MAH., SEYİTALİLER MAH., SİNANLIBİLALLİ MAH., YAVUZ SULTAN SELİM MAH., YENİKENT MAH.,
02.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında YEŞİLOVA MAH.,
02.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında GÜNDOĞDU MAH., TEPEKÖY MAH., YEŞİLOVA MAH.,
02.11.2018 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında SEKBANLI MAH.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz