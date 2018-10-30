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Ağaçtan düşen adam yaralandı

Gölcük'te meyve toplamak için tırmandığı ağaçtan aşağıya düşen 45 yaşındaki vatandaş, yaralandı.

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Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Örcün Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin yanında bulunan bahçedeki ağaçlardan meyve toplamak isteyen 45 yaşındaki Kazım Ercan, Trabzon hurması ağacına tırmandı. Tırmandığı ağaçta dengesini kaybeden Kazım Ercan, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Olayı gören Kazım Ercan’ın eşi, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kazım Ercan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kazım Ercan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ö

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ğrenildi.

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Yorumlar

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Dr Ersoy Kandemir - 112nin yaptığı görev kadar,üniformalarını tam giyip giymemesinden,emniyet kemeri kullanmasına,hız sınırlarına uyması kadar hepsi çok önemli kurallardır ne de olsa sağlık bakanlığının aynası!

Yanıtla . 0Beğen 30 Ekim 17:57

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