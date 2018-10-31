Hatalı sollama yapan sürücülere 16 bin lira CEZA!

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında ilçedeki trafik uygulamalarının yoğunluğunu arttırdı. Ekipler, emniyet kemeri takmayan, hareket halindeyken cep telefonu kullanan ve trafiği tehlikeye sokan davranışlarda bulunan sürücülere 16 bin lira para cezası kesti.