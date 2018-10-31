Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" kampanyası kapsamında ilçedeki trafik uygulamalarının yoğunluğunu arttırdı. Ekipler, emniyet kemeri takmayan, hareket halindeyken cep telefonu kullanan ve trafiği tehlikeye sokan davranışlarda bulunan sürücülere 16 bin lira para cezası kesti.
Bugün 09:17 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:23 TSİ )
Hatalı sollama yapan sürücülere 16 bin lira CEZA!
Gölcük'te jandarma ekiplerinin trafik uygulamasında hatalı sürücülere 16 bin lira para cezası kesildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:17 TSİ - Asayiş
Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ayhan - kasa dolmaya başladı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.