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Cengiz Çakar aday adaylığını duyurdu

CHP İzmit Belediye Başkan aday adayı Cengiz Çakar parti binasının önünde yaptığı adaylık açıklamasında, “İlk olarak gittim annemin elini öptüm, abimin ve yakın dostlarımın olurunu alarak sizin karşınıza çıktım. Onlar beni size emanet ettiler” dedi.

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CHP’den İzmit Belediye Başkan aday adayı Cengiz Çakar, İzmit İlçe Binası önünde düzenlediği açıklama ile adaylığını kamuoyuna duyurdu. Çok sayıda partilinin katıldığı açıklamaya CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, eski milletvekili Bekir Yurdagül katıldı. Programda konuşan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “CHP Bayrağını bugün görüldüğü üzere Belsa’ya dikeceğiz. Bu tablo özlenen bir tabloydu. Biz bu heyecanı bu tabloyu gördükten sonra söyleyecek fazla bir söz yok. Cengiz Çakar abimiz size projeleri ile kendisini tanıtacak” dedi.

BENİM VAZGEÇME ŞANSIM YOK

Daha sonrasında söz alan İzmit İlçe Başkan aday adayı Cengiz Çakar, “ İzmit adaylığını uzun süredir düşünüyordum. Benim bu konuda aday belirleme konusunda görüşlerim bardı v hala bu devam ediyor. Önce tüm üyelerle aday olacak arkadaşlarımızla aday yoklaması yapılması lazımdı. Buradan çıkacak 4 adayın belirleyeceğin anket firması ile İzmit’i 50 Bin kişiye sorulmasını talep ettim. Bunu İl ve İlçe Başkanımla milletvekilleriyle paylaştım. Örgütüm gereken girişimleri yaptı. Biz CHP olarak Genel Merkezde bizim üstümüzde kararların verildiğini biliyoruz. Yöntem ne olursa olsun benim vazgeçme şansım yoktu” dedi.

İZMİT’İ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Çakar, “Ben gönül dostlarımın isteklerini karşılıksız bırakmama, partimizi bu zor dönmede adaysız bırakmamak için aday oldum. Benim dışımda da adaya adayı olan arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ben rakiplerimi hataları veya eksiklikleri üzerine bir görüş kurmadım. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. İlk olarak gittim annemin elini öptüm, abimin ve yakın dostlarımın olurunu alarak sizin karşınıza çıktım. Onlar beni size emanet ettiler. Adaylık bana nasip olursa kimsenin tek başına bir şey yapamayacağını biliyorum. Projelerimizi ortak akılla birlikte yapacağız ben herkesin adayıyım hep birlikte İzmit’i yöneteceğiz. Belsa’yı hep birlikte alacağız” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 09:27 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(1)
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ergün - Aday yok diye aday oldun yani.Oda güzel bir şey.Chp sizin gibilerin eline kaldıysa bitmiş demektir.Vizyonu olan biri lazım boş beleş aday çıkarsa İzmiti unutun.!

Yanıtla . 0Beğen 31 Ekim 11:36

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