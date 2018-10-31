Cedit’te anlaşma tamam! 1479 konut yapılacak

En büyük kentsel dönüşümün yapılacağı Cedit’te geçtiğimiz Mart ayında başlayan uzlaşma görüşmelerinde 1460 hak sahibinden 1261’i ile görüşme yapıldığını söyleyen yetkililer “ hak sahiplerinden yüzde 10’unun adres tespiti yapılamadığından görüşme yapılamamıştır. Şimdiye kadar görüşme yapılamayan hak sahiplerini en kısa süre içinde Belsa 8. kattaki Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne bekliyoruz” dediler.

5,5 MİLYON ÖDEME

Yapılan uzlaşma görüşmeleri sonucunda 230 hak sahibinin para alarak haklarını devrettiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri “ para talebinde bulunan 230 hak sahibine TOKİ tarafından 5,5 milyon lira ödeme yapıldı. 505 hak sahibiyle de 493 dair üzerine anlaşıldı. Hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri aralık ayı sonuna kadar devam edecektir” şeklinde konuştular.

1479 KONUT YAPILACAK

İzmit Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşümün yapılacağı Cedit’teki proje 126 dönümlük alanı kapsıyor. Kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgede hali hazırda 1181 konutta yaşayan hak sahipleri, modern ve güvenli konutlarda yaşama imkanı bulacak. Proje ile bölgede 1479 adet modern, güvenli ve nitelikli konutun yanı sıra 3 bin 261 metrekarelik sosyal tesis, 2 bin 324 metrekarelik alanda cami, 24 bin 203 metrekarelik alanda ise park ve rekreasyon bölgeleri yer alacak.