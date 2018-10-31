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Bilgi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu sokağa taştı

Özel Bilgi Köprsü Montessori Anaokulu, Cumhuriyet’in 95.kuruluş yıldönümünü bando eşliğinde gerçekleşen sokak kortejiyle kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyen öğrencilere çevredeki vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti.

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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan ve ilimizin ilk Montessori eğitimi veren okulu olan Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, Cumhuriyet’in 95. kuruluş yıldönümünü özel etkinliklerle kutladı. Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, Genel Koordinatör Beyhan Gürsoy ve velilerin de katıldığı kutlamada evsahipliğini Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Müdürü Zeynep Emiroğlu yaptı. Günün anlam ve önemine uygun kırmızı-beyaz kıyafetler giyen anaokulu öğrencileri, Türk bayrakları ve Atatürk’ün fotoğraflarının süslendiği dövizler taşıyarak kortej yaptı.

BANDO EŞLİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’nın çaldığı marşlar ve türküler eşliğinde anaokulundan Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu yanındaki halı sahaya kadar yaklaşık 1 km yürüyen öğrencilere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Harika görüntülerin yaşandığı Cumhuriyet Bayramı kutlaması, halı sahadaki gösterilerle devam etti. Öğrenci velilerinin de takip ettiği gösterilerin ardından öğretmen ve öğrenciler dev Türk Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Bilgi Köprüsü Kreşi’nde de Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Kurum Müdürü Sibel Yalçınöz öncülüğünde 0-3 yaş öğrencileri Cumhuriyet Bayramı’nı geniş okul bahçesinde özel gösterilerle kutladı.

Bugün 09:53 TSİ - Eğitim

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