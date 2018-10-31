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CHP'nin Çayırova'daki 2. belediye başkan aday adayı: Selahattin Kaya

CHP'de 31 Mart seçimleri ile ilgili aday başvuru süresi 26.10 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erdi. Başvuru süresinin bitmesinden bir saat önce il binasına gelen Selahattin Kaya, başvuru yaparak CHP Çayırova’nın ikinci Aday Adayı oldu.

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CHP'de 31 Mart seçimleri ile ilgili aday başvuru süresi 26.10 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erdi. Başvuru süresinin bitmesinden bir saat önce 2014 yerel seçimlerinden sonra ilçe yönetiminin ayrılması sonrası yapılan olağan üstü kongrede İlçe Başkanlığına seçilen ve dört yılı aşkın bir süredir görev yapan Selahattin Kaya başvuru yaparak CHP Çayırova’nın ikinci Aday Adayı oldu. İlk başvuru yapan aday adayı ise Emine Özcan idi.

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