Gezici Bavul Müze, Goncagüller'de

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve büyük ilgi gören Gezici Bavul Müze, “Dikkat Bu Sınıfta Müze Var” projesi yeni eğitim ve öğretim döneminde de birçok okulun merakla beklediği bir çalışma oldu. "Bulan Kadın ( arkeolog)" ve "Onaran Adam (Restoratör)"olarak yola çıkan ekip son olarak Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Goncagüller Anaokulu minikleriyle buluştu.
TEŞEKKÜR ETTİ
Goncagüller Anaokulunda sabah ve öğlen olmak üzere iki program yapan Gezici Bavul Müze, miniklerin yine büyük heyecanıyla karşılaştı. Minik eller toprak arasında arama yaparak tarihi kalıntıları büyük titizlikle topraktan ayırdı ve temizledikten sonra orada oluşturulan müzeye koydu. Adeta tarihe tanıklık yapan minikler hallerinden oldukça memnundu. Okul yönetimi yapılan bu çalışma için Kocaeli Müze Müdürlüğü personeline teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz