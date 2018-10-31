Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:00 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 10:01 TSİ )

Gezici Bavul Müze, Goncagüller'de

Yeni dönemde de hız kesmeden devam eden Kocaeli Müzesi Gezici Bavul Müze, “Dikkat Bu Sınıfta Müze Var” projesi Değirmendere Goncagüller Anaokulunda miniklerle buluştu.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve büyük ilgi gören Gezici Bavul Müze, “Dikkat Bu Sınıfta Müze Var” projesi yeni eğitim ve öğretim döneminde de birçok okulun merakla beklediği bir çalışma oldu. "Bulan Kadın ( arkeolog)" ve "Onaran Adam (Restoratör)"olarak yola çıkan ekip son olarak Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Goncagüller Anaokulu minikleriyle buluştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Goncagüller Anaokulunda sabah ve öğlen olmak üzere iki program yapan Gezici Bavul Müze, miniklerin yine büyük heyecanıyla karşılaştı. Minik eller toprak arasında arama yaparak tarihi kalıntıları büyük titizlikle topraktan ayırdı ve temizledikten sonra orada oluşturulan müzeye koydu. Adeta tarihe tanıklık yapan minikler hallerinden oldukça memnundu. Okul yönetimi yapılan bu çalışma için Kocaeli Müze Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

attachment-284292-0-a2e87b0783252afe9e057ee11ad8c60d-1540967417-1540969265.jpg?

attachment-284292-2-a2e87b0783252afe9e057ee11ad8c60d-1540967418-1540969274.jpg?

attachment-284292-3-a2e87b0783252afe9e057ee11ad8c60d-1540967419-1540969279.jpg?

attachment-284292-6-a2e87b0783252afe9e057ee11ad8c60d-1540967420-1540969290.jpg?

Bugün 10:00 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kandıra Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Bilgi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu sokağa taştı mask
Bilgi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu sokağa taştı
Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu mask
Bilgi Küpü'nde 29 Ekim coşkusu
Gezici Bavul Müze, Goncagüller'de mask
Gezici Bavul Müze, Goncagüller'de
KOÜ İletişim mezunları kahvaltıda buluşuyor mask
KOÜ İletişim mezunları kahvaltıda buluşuyor
Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı mask
Atlıkarınca, 29 Ekim'i kutladı
Annelere eğitim verildi mask
Annelere eğitim verildi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
O okul müdürü İSTİFA ETTİ! mask
O okul müdürü İSTİFA ETTİ!
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ! mask
Çay ocağı işletmecisi İNTİHAR ETTİ!
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu! mask
Evlendiği kadın 10 yıllık evli çıktı! Milli gelin çağrısında bulundu!
Evlerinde korku ile oturuyorlar!.. mask
Evlerinde korku ile oturuyorlar!..
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır mask
İzmit’in en büyük kültür merkezi hazır
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var! mask
Meclise sunuldu... 5 bin TL cezası var!

GALERİ

Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması mask
Genç İzmitliler’den Ankara çıkarması
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı mask
Halk otobüsü ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi mask
Traktör DEVRİLDİ! Evli çift yaşamını yitirdi
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor mask
KSO’nun butik oteli 1 ay sonra açılıyor
Öğrenme Şenlikleri başladı mask
Öğrenme Şenlikleri başladı
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı mask
Balıkhan’ın tanıtımı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL