Hakimler ve Savcılar Kurulu, idari ve adli yargıya 2 bin 84 yeni hakim ve savcı ataması yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ad çekme usulüyle atamalar yapıldı. Buna göre bin 958 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 126 idari hakim adayının tayin yerleri belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Kocaeli’ye çok sayıda hakim ve savcı atandı. Adaylık sürecini Kocaeli’de tamamlayan çok sayıda hakim ve savcı da farklı kentlere atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Kocaeli’nin yeni hakim ve savcıları;

İstanbul Anadolu Hâkim Adayı Ali Büyükçakmak Kocaeli Hâkimliğine,

Bandırma C.Savcı Adayı Sibel Çağlar Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Gümüşhane C.Savcı Adayı Ramazan Çalık Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Bursa C.Savcı Adayı Anıl Çetin Gölcük (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

Adana C.Savcı Adayı Burak Demir Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Adana C.Savcı Adayı Burak Demir Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Denizli Hâkim Adayı Buket Ege Karaca Kocaeli Hâkimliğine,

Adana Hâkim Adayı Merve Melike Gökçek Kocaeli Hâkimliğine,

Niğde Hâkim Adayı Öyküm Gizem Günkan Kocaeli Hâkimliğine,

Bursa Hâkim Adayı Salih Kahraman Kocaeli Hâkimliğine,

İstanbul Hâkim Adayı Şule Açıcı Kocaeli Hâkimliğine,

Ankara Batı C.Savcı Adayı Burak Bakır Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Hâkim Adayı Özge Hazırbaş Kocaeli Hâkimliğine,

Manisa C.Savcı Adayı Ali Karabey Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

Elazığ Hâkim Adayı Seçil Karaçizmeli Kocaeli Hâkimliğine,

Sivas Hâkim Adayı Hülya Kaşkaya Kocaeli Hâkimliğine,

Şanlıurfa Hâkim Adayı Mustafa Bilgehan Kayık Kocaeli Hâkimliğine,

Antalya Hâkim Adayı Recep Orhan Kocaeli Hâkimliğine,

Fethiye Hâkim Adayı Muhammet Yunus Önal Kocaeli Hâkimliğine,

Ankara Hâkim Adayı Fatma Püne Kocaeli Hâkimliğine,

İstanbul Hâkim Adayı Merve Sözen Kocaeli Hâkimliğine,

Ankara Hâkim Adayı Merve Taçyıldız Kocaeli Hâkimliğine,

Diyarbakır Hâkim Adayı Berivan Varol Kocaeli Hâkimliğine,

Ankara C.Savcı Adayı Bilal Kağan Yıldırım Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına,

İstanbul C.Savcı Adayı Fahriye Yılmaz Gölcük (Kocaeli) Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Hâkim Adayı Fatma Feyza Gürses Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyeliğine,

Bafra C.Savcı Adayı Ertuğrul Beldaglı Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Hâkim Adayı Kübra Çakır Gebze Hâkimliğine,

Kayseri C.Savcı Adayı Hümeyra Çavdar Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

Trabzon C.Savcı Adayı Yiğit Çırak Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

Antalya C.Savcı Adayı Şerife Evleksiz Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

Ordu Hâkim Adayı Nedime Genç Gebze Hâkimliğine,

Ankara C.Savcı Adayı İbrahim Ethem Mercan Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

İstanbul Anadolu C.Savcı Adayı Muhammed Bilal Oruk Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

Ankara Hâkim Adayı Fulya Özbulut Gebze Hâkimliğine,

Ankara Hâkim Adayı Ece Hande Özgür Gebze Hâkimliğine,

Ankara C.Savcı Adayı Hilmi Takıl Gebze Cumhuriyet Savcılığına,

Denizli Hâkim Adayı Mürüvvet Merve Ulu Gebze Hâkimliğine,

Tavşanlı Hâkim Adayı Emine Ürekli Gebze Hâkimliğine,

İzmir Hâkim Adayı Miray Zaim Gebze Hâkimliğine,

Diyarbakır Hâkim Adayı Samet Akçer Gebze Hâkimliğine atandı.

Adaylık sürecini Kocaeli’de tamamlayıp farklı illere giden hakim ve savcılar;

Kocaeli Hâkim Adayı Serap Kasımoglu Derik (Mardin) Hâkimliğine,

Kocaeli C.Savcı Adayı (214695) Lütfıye Ağıl Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli Hâkim Adayı Yasemin Aslan Savur (Mardin) Hâkimliğine,

Kocaeli C.Savcı Adayı Ender Aydın Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli C.Savcı Adayı Ender Aydın Ceyhan Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli Hâkim Adayı Sabiha Çilenk Ordu Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Zehra Ölmez Nallıhan (Ankara Batı) Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Hülya İridemir İstanbul Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Seda Erdur Gemerek (Sivas) Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Gamze Göztepe Sunca Konya Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Ceren Küçükosmanoglu Bursa Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Elif Meriç Ürkmez Çorum Hâkimliğine,

Kocaeli Hâkim Adayı Merve Öğüt Düşünceli Çayırlı (Erzincan) Hâkimliğine,

Kocaeli C.Savcı Adayı Fatih Özbek Lüleburgaz (Kırklareli) Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli C.Savcı Adayı Caner Özler Silifke Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli Hâkim Adayı Pınar Sevici Eskişehir Hâkimliğine,

Kocaeli C.Savcı Adayı Hümeyra Yar Çatak (Van) Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli C.Savcı Adayı Emrah Yılmaz Korgan (Ünye) Cumhuriyet Savcılığına,

Kocaeli Hâkim Adayı Gökçe Yıldırım Karlıova (Bingöl) Hâkimliğine,

Gebze Hâkim Adayı Cem Alper Akdoğan Sivas Hâkimliğine,

Gebze Hâkim Adayı Seda Arslan Malazgirt (Patnos) Hâkimliğine,

Gebze C.Savcı Adayı Ahmet Aşkın Kadirli (Osmaniye) Cumhuriyet Savcılığına,

Gebze Hâkim Adayı Şeyma Ekşi Çarşamba Hâkimliğine,

Gebze C.Savcı Adayı Serpil Yaman Gölhisar (Burdur) Cumhuriyet Savcılığına,

Gebze Hâkim Adayı Elif Şule Yeni Yenice (Çanakkale) Hâkimliğine atandı.