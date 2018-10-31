Bozkurt Uslu: Her yıl mal varlığımı açıklayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez Belediyesi Aday Adayı Bozkurt Uslu, 1965 yılında 8 yaşındayken Yarımca'ya yerleştiklerini, 1994 yılına kadar Yarımca'da ikamet ettiklerini, bir zamanların efsane takımı olarak gösterilen Yarımcaspor'da 8 yıl kaptanlık yaptığını belirterek, "Biz Hüseyin Avni Şirin zamanında yetişmiş bir insanız. Benim kızım burada doğdu. Oğlum burada doğdu. Babam Petkim sitelerini yapan kişidir. Biz buranın evladıyız; buranın insanıyız. İzmit'te daha büyük ve geniş bir çevrem var. İstesem oradan da aday adayı olabilirdim ama ben tercihimi Körfez'den yana kullandım. Şirinyalı Kuryapı sitesinde; İzmit'te ve Marmaris'te ikamet adreslerim mevcuttur. Lakin ben yılın 365 gününün 365 gününü Kocaeli'de geçiren bir iş adayım." dedi.

"BELEDİYECİLİĞİ GÖSTERECEĞİZ"

Belediyeyi kazandıkları zaman nasıl bir belediyecilik yapılacağını herkese göstereceklerini ve model bir belediye olacaklarını ifade eden uUslu, "Allah adaylığı nasip ederse; nasıl bir belediyecilik yapılacağını bu seçimde göstereceğiz. Hangi düşünceye mensup olursa olsun, herkesi kapsayan bir yönetim şekli ile belediyeyi yöneteceğiz. Milliyetçi muhafazakar kesim ki, benim önemsediğim kesim; onlardan da büyük destek alacağımı biliyorum. Zamanında Bülent Ecevit bunu yaptı ve karşılığını da aldı. Yani toplumun her kesimi ile birlik olacağız, beraber olacağız, birlikte Körfez'i en iyi şekilde yöneteceğiz. Bu beraberlikle ve birliktelikler şehrin parlementosunda da olacak. Her kesimi kapsayan bir kadro kuracağız ve birlikte Körfez'i yöneteceğiz. 'Şu düşüncede' ve ' Bu düşüncede' diye bir ayrılık asla bizle olmayacaktır." şeklinde konuştu.

"KRİTERLER ÖNEMLİ"

Sözlerini devame den Uslu, "İlçemizin beklentileri, tecrübe, siyasi geçmişe bakarak karar vermelerini isterim. Bunlara bakarlarsa benim aday olacağım düşünüyorum. Birliği ve beraberliği sağlayacağımı düşünüyorum. Babam Cevdet Şahin'in nikah şahididir. Cevdet'in bana söyleyeceği hiçbir şey beni üzmez. Kırmızı çizgiyi aşmaması şartıyla. Bizim geçmişimiz mücadele ile geçmiştir. Cevdet Şahin yine bizim yanımızda olacaktır. Bizim ömrümüz hastane ve hapishane önlerinde geçti. Bizim siyasi bir geçmişimiz var. Benim Körfez sevdam var. Hayallerim var. İzmit'te aday adayı olacak çok iyi bir konuma sahip olmama rağmen; burayı tercih ettim. 8 yaşında geldim. 1965'den 1994'e kadar burada ikamet ettim. Benim oğlum burada doğdu, Yarımcalıdır. Kızım burada doğdu, Yarımcalıdır. Petkim sitelerini benim babam yaptı.

"AYRICALIĞI BİZ OLUŞTURURUZ"

Belediye gelirleri kanunlarla belirlidir, eşit dağıtılır. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz ayrıcalığı kendimiz yaratırız. Hüseyin Avni Şirin yaptı. Önemli sanayi kuruluşları var. Onlarla iş birliği içinde olacağız. Kirletmemelerini sağlayacağız. Bu ilçeye yapılan yatırımlara katkı sağlamalarını sağlayacağız. Bunu inandıracağız. Sanayinin imkanlarını Körfezlilerin hizmetine sunacağız. Körfez'de bir tane işsizlik kalmayacaktır. Burada ikamet edenleri, sanayi kuruluşlarına yerleştireceğiz. Adaletli dağıtım yapılacak. Üreten belediyeciliği model belediyeciliği herkese göstereceğiz. Dışarıdan gelen servis arabaları azalacaktır. Buranın imkanlarını buradaki insanlara aktaracağız; birlik ve beraberliği tesis ederek; herkese örnek bir belediyecilik sergileyeceğiz.

"ANKET YAPTIRDIM"

'Ne kadar tanıyorsunuz' diye sordurdum. Telefonumu ve diğer iletişim bilgilerimi verdirdim. İnternet tanıtım bilgi adresimi verdim. Daha sonra bu ankete katılanları aradık. Çok güzel neticeler aldım. Burada Körfez'de birliği sağlayacak bir kişiyim. Benim kimseye karşı kavgam ve kırgınlığım yoktur. Benim kavgam; devleti yanlış yönetenlerledir. Birliğimize kastedenleredir. sevgimizi zedeleyenlerledir. Bunun dışında hiçbir kimseyle kavgam yoktur. Biz, bütün partilerle iyi olmak zorundayız. Onların da desteğine ihtiyacımız var. Her bölgeden insanla bir araya geleceğiz; birlik olacağız, güçlü olacağız, bir olarak burayı yöneteceğiz. Ben Kemalist, muhafazakar milliyetçiyim. Bununla onur gurur duyuyorum. Biz bu düşüncelerle öyle güzel bir model oluşturacağız ki, bütün Türkiye bu modeli kendine model olarak alacak " ifadelerini kullandı.

HER YIL MAL VARLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM

Belediye başkanlığına gelir gelmez ilk önce mal varlığını açıklayacağını belirten Uslu, "Bunu ben her yıl yapacağım. Kamuoyu bilmelidir bu konuyu. Ayrıca göreve gelir gelmez 'nasıl bir belediye aldım' sorusunun cevabını ve araştırmalarımızın neticesini kamuoyu ile paylaşacağım" şeklinde konuştu.

BOZKURT USLU KİMDİR?

Bozkurt Uslu 1956’da İstanbul’da doğdu. Selanik ve Erzincan kökenli ailesi ile birlikte 1965 yılında Körfez, Yarımca’ya taşındı. Babası Merhum Mehmet Hayri Uslu Petkim’in ve Yarımca Belediyesi’nin ilk kurucularındandır.

Başarılı bir öğrencilik hayatı geçiren Uslu İzmit Lisesi’nde okurken Kocaelispor forması giydi. Yeşil siyahlı takımın Türkiye Şampiyonu olduğu 1973 döneminde kadronun önemli isimlerinden biri idi. Bu sezonlarda gösterdiği başarılı performans ile Yarımca’da Yılın Sporcusu seçilmiştir.

Bozkurt Uslu 1975 yılında siyaset sahnesine merhaba dedi. Üniversite yıllarında CHP İstanbul Gençlik Kolları’nda görev yapan Uslu 1980 Askeri İhtilali’ne kadar siyasi çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

2000 yılında Demokratik Sol Parti’den gelen teklif ile örgütlü siyasete yeniden merhaba dedi. DSP Merkez İlçe Yönetimi’nde Örgütlenmeden Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üslenen Uslu, DSP’deki görevinin ardından, rahmetli İsmail Cem’in daveti üzerine Yeni Türkiye Partisi Kocaeli Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 2006 yılında YTP-CHP birleşmesi sürecinde önemli rolü ile öne çıktı.

2004–2010 yılları arasında Kocaeli Sivil İnisiyatif Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006–2009 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği çatısı altında topluma faydalı projeler üretmeye devam etti. Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde ADD Genel Başkan Danışmanlığı yaptı.

Dört sene Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı’nı yapan Uslu, 2009 yılında CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın daveti ile CHP Kocaeli İl Örgütünde İl Sekreterliği görevini üslendi.

2012–2017 yılları arasında CHP Kocaeli Seçim Koordinasyon ve Referandum Koordinasyon Kurullarında Başkanlık görevlerini yürüttü. 2013 yılından itibaren CHP’nin Kocaeli’deki Örgütlenme Komisyonlarının içinde resmi olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Bozkurt Uslu turizm ve inşaat sektörlerinde ticari faaliyetlerini yürütmektedir. Evli ve 3 çocuğu olan Uslu kendisini CHP ve Kocaelispor gönüllüsü olarak tanımlıyor.