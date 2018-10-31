Kocaelispor'un Pazar günü Cizre deplasmanında oynayacağı Cizrespor maçı öncesinde toplanan İl Güvenlik ve Koordinasyon Kurulu, maç haftası boyunca iki taraftar grubunun sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek Kocaelispor taraftarına deplasman yasağı getirme kararı aldı. Hodri Meydan taraftar grubu alınan kurul kararının ardından hazırlıklarını durdurdu.
Bugün 10:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:44 TSİ )
Kocaelispor'a DEPLASMAN YASAĞI!
Kocaelispor taraftarına deplasman yasağı geldi.
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Bugün 10:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz