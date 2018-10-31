Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyon dönüşünde 2 askerimiz, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donarak şehit olmuşlardı. İYİ Parti'nin, donarak şehit olan askerlerimiz için verdiği önerge AKP'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla Meclis'ten geçemedi. Kararı İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bugün 10:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:24 TSİ )
Donarak şehit olmuşlardı! Önerge reddedildi
Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında donarak şehit olan 2 askerimiz için İYİ Parti’nin verdiği önerge reddedildi.
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Bugün 10:20 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz