Donarak şehit olmuşlardı! Önerge reddedildi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalındaki operasyon dönüşünde 2 askerimiz, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donarak şehit olmuşlardı. İYİ Parti'nin, donarak şehit olan askerlerimiz için verdiği önerge AKP'nin ret, MHP ve HDP'nin çekimser oylarıyla Meclis'ten geçemedi. Kararı İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya hesabından paylaştı.