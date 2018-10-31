KAÇAK TURLARA DİKKAT!

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, son zamanlarda artan kaçak turlar hakkında kamuoyuna şu bilgileri aktardı:

“İlimiz sınırları içerisinde bulunan bazı kişi, kurum ve kuruluşlar TÜRSAB üyesi ve Bakanlığımızdan seyahat acentası işletme belgesi olmayan seyahat acentası adı altında kaçak tur düzenledikleri yönünde duyumlar alınmaktadır. Kaçak tur düzenleyen kişi ve kuruluşlar gittikleri tatil bölgelerinde kontrol edilmekte, kaçak tur düzenleyen kişi ve kuruluşlar hakkında ‘1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunun’ 29.30.Maddeleri gereğince haklarında yasal işlem yapılmaktadır.

"YETKİ BELGESİNE SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR"

Bu nedenle, Bakanlığımızdan seyahat acentası işletme belgesi olmayan kişi, kurum ve kuruluşların her türlü seyahat faaliyetleri ile organizasyon düzenlemeleri, yasak olup, bu turlara katılanların hakları ve güvenlikleri bakımından mağduriyete yol açacağından, vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri ve mağdur olmamaları için, söz konusu Kanun gereği tur düzenleyen seyahat acentalarının seyahat sigortası yaptırması, transferde kullanılan araçların da Karayolu Mevzuatına uygun özelliklere haiz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından araç standartlarına uygun yetki belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm kamu kurum ve kuruşlarının yanı sıra vatandaşlarımızın da bu tarz etkinlikler için Yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarından hizmet almalarında yarar görülmektedir."