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Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'na haciz şoku!

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonuna borçları nedeni ile icra geldi. Federasyonda derin bir üzüntüye sebep olan gelişmeyi defalarca kez Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanlığına bildiren yönetim kurulu, hacze engel olamadı.

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Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonuna borçları nedeni ile icra geldi. Federasyonda derin bir üzüntüye sebep olan gelişmeyi defalarca kez Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanlığına bildiren yönetim kurulu, hacze engel olamadı.

"İKİ BAKAN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK YÜZÜNDEN..."

Yaşanan haciz işleminin durdurulamama sebebini eski bakan Nazım İbrahimov ile yeni Bakan FuadMuradov arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyleyen yönetim kurulu üyeleri, “Yeni bakan 2017 yılının, 2018 yılının dört ayına ait giderleri Nazım İbrahimov dönemine ait olduğunu belirterek bu borcu Nazım İbrahimov’un ödemesi gerektiğini iddia etmektedir. Nazım İbrahimov ise kendisinin görevden alındığını ileri sürerek bu borcun Devlet Bakanlığı tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Anlaşmazlık nedeni ile 2017 ve 2018 yıllarının biriken borçlarının ödenmemesinin bu üzücü durumu yarattılar” dediler. Federasyon Başkanı Bilal Dündar’ın, 2 Kasım’da Bakü’ye giderek sorunu çözmek için temaslarda bulunacağı öğrenildi.  

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